İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı tarafından açıklanan 2025 yılı Ağustos sonuna ait verilere göre Türkiye’de toplam yabancı ve Suriyeli sayısı 3 milyon 630 bin 910 olarak raporlandı.

2025 yılı Ağustos sonu raporlarına göre aynı dönemde, Van’da ikamet eden toplam yabancı ve Suriyeli sayısı ise bin 436 olarak kaydedildi.

Bu dönemde Türkiye genelinde ikamet izni ile bulunan toplam yabancı sayısı 1 milyon 106 bin 660 olurken, aynı dönemde Van’da ise bin 89 olarak bildirildi.

Türkiye’de geçici koruma kapsamında yaşayan Suriyeli sayısı ise 2025 yılı Ağustos ayı itibari ile 2 milyon 524 bin 250 olarak resmi kayıtlarda yer aldı. Aynı dönemde Van’daki Suriyeli nüfus sayısı ise bin 247 kişi olarak açıklandı.

Van’da geçici koruma kapsamında kayıtlı bulunan Suriyelilerin, ilde yaşayan toplam nüfusa oranı ise yüzde 0,11 seviyesinde oldu.