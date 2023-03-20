Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının TOKİ eliyle hayata geçirdiği ve 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ara verilen Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi projelerinde kura çekimlerine 6 Mart itibariyle yeniden başlandı.

Bir taraftan afet bölgelerindeki geçici ve kalıcı deprem konutları inşa edilirken bir yandan da Sosyal Konut Hamlesi “İlk Evim, İlk İş Yerim” ve “İlk Evim Arsa” için kuralar eş zamanlı olarak devam ediyor. “İlk İş Yerim” projesi ikinci etap kura çekimleri 23 Mart’ta 5 il ve ilçede 417 iş yeri, altyapısı tamamlanmış, imar planı hazırlanmış 1 milyon “İlk Evim Arsa” kuraları ise 20-27 Mart tarihleri arasında, 22 ilde 32 bin 113 hak sahibi için çekilerek devam edecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 13 Eylül 2022 tarihinde açıkladığı ve ilk kuraları 7 Kasım 2022 tarihinde Ardahan ve Şırnak illeriyle başlayan “İlk Evim, İlk İş Yerim” projesinde noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimleri 6 Şubat’ta Kahramanmaraş depremlerinin ardından ara verilen kura çekimlerine 6 Mart itibarıyla Ankara ile tekrar başlandı. 11 ilde afet bölgesindeki deprem konutları inşa edilirken bir yandan da Sosyal Konut Hamlesi “İlk İş Yerim” ve “İlk Evim Arsa” için kuralar eş zamanlı olarak devam ediyor. Yine bu arada İstanbul’da 50 hak sahibi için devam eden “İlk Evim” projesi kura çekimleri de 19 Nisan’da son bulacak.

'İlk İş Yerim’ için 2’nci etap kuraları başladı

“İlk İş Yerim” ikinci etap kuraları 23 Mart tarihinde 5 il ve ilçede 417 hak sahibi için çekilecek. Kuralar şu illerde gerçekleştirilecek:

Sivas Merkez 195, Afyonkarahisar Başmakçı 24, Aksaray Eskil 76, Denizli Babadağ 58, İzmir Kemalpaşa’da 64 olmak üzere toplamda 417 hak sahibi kurasını çekecek.

'İlk Evim Arsa’ kuraları 20-27 Mart tarihleri arasında 22 ilde 32 bin 113 hak sahibi için çekilecek

Bakanlık açıklamasında 20-27 Mart tarihleri arasında 32 bin 113 hak sahibi için müstakil ve müşterek arsa kuralarının noter huzurunda şu illerde çekileceği belirtildi:



20 Mart 2023: Edirne Merkez 600 (Müstakil), Bolu Merkez 750 (Müşterek), Rize Merkez 30 (Müstakil), Düzce Merkez 80 (Müstakil), Yalova Merkez 100 (Müstakil), Çorum Merkez 750 (Müstakil), 21 Mart 2023: Çanakkale Merkez 700(Müstakil), Tekirdağ Merkez bin 400 (Müstakil), Erzurum Merkez 500 (Müstakil), 22 Mart 2023: Manisa Merkez 400 (Müstakil), Sivas Merkez 600 (Müstakil), Sakarya Merkez 400 (Müstakil), Mersin Merkez 200 (Müstakil), Kütahya Merkez bin (Müstakil), 23 Mart 2023: Bursa Merkez bin (Müstakil), Van Merkez 2 bin (Müstakil), 24 Mart 2023: Çankırı Merkez 81 (Müşterek), Kütahya Merkez 160(Müşterek), Van Merkez 662 (Müşterek), Çankırı Merkez 700 (Müstakil), 27 Mart 2023: Antalya Merkez 10 bin (Müşterek), İstanbul Merkez 10 bin (Müstakil).İHA