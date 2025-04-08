Vangölü Aktivistleri ve Doğu Kültür Sanat Merkezi Derneği iş birliğiyle her hafta farklı bir başlıkta seminerler düzenlenen Van Şehir Okumaları Projesi, araştırmacılar, öğrenciler ve gönüllülerin katılımıyla sürüyor.

Proje kapsamında şu ana kadar 13 seminer, bir tarih gezisi, kitap okumaları ve belgesel izlenimleri gerçekleştirildi. Çevrimiçi olarak ücretsiz ve herkese açık yapılan etkinlikler, kentin sorunlarına çözüm önerileri sunuyor.

Kentin sorunlarının ele alındığı, çözüm önerilerinin sunulduğu projede 3 ay geride kaldı. Bu kapsamda 2025 yılı Ocak, Şubat ve Mart aylarında yapılan çalışmalar şu şekilde oldu;

Ocak: “Kentlerin Tarihi ve Tarihte Van” ile Van’ın geçmişten günümüze dönüşümü konuşuldu.

Şubat: “Şehir ve Toplum” temasında göç, kimlik ve mahalle kültürü gibi konular tartışıldı.

Mart: “Şehir ve Çevre” başlığıyla ekolojik kentler, iklim krizi ve sürdürülebilirlik ele alındı.

NİSAN AYI PROGRAMLARI

Nisan’da “Cennetin Şehri Van, Kent ve Planlama” temasıyla dört seminer düzenlenecek. Van’ın kentsel belleği, planlaması, estetiği ve barınma politikaları masaya yatırılacak. Program şöyle:

11 Nisan 2025 – Prof. Dr. Şevket Alp: “Geleneksel Van Bahçelerine Ne Oldu?”

18 Nisan 2025 – Doç. Dr. Ayşegül Keleş Eriçok: “Van Kent Formunun Değişimi ve Gelecek Önerileri”

25 Nisan 2025 – Dr. Azadeh Rezafar: “Kent ve Estetik”

2 Mayıs 2025 – Doç. Dr. Mustafa Gülen: “Van’da Dar Gelirliler İçin Konut Modeli”

Ayrıca bu ay içinde Prof. Dr. Kevin Lynch’in Kent İmgesi kitabı okunacak, kent temalı belgesel ve filmler izlenecek.