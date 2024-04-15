Dünyada sadece Van Gölü’nde yetişen endemik bir tür olan Van Balığı (İnci Kefali) göç yolculuğuna hazırlanıyor. Her yıl 15 Nisan – 15 Temmuz tarihleri arasında uygulanan av yasağı bu yıl da aynı tarihler arasında uygulanacak.

Van Gölü havzasında önemli bir ekonomik değer olmasının yanında turizme de önemli bir katkı sunan Van Balığı, önümüzdeki günlerde tatlı sulara göç ederek yumurtalarını bırakacak ve üremesini gerçekleştirecek.

Bu dönemde bazı kaçak avcılar tarafından balığın avlanması, neslini de tehlikeye sokuyor. Böyle bir durumun bu yıl yaşanmaması için ilgili kurumlar tarafından gerekli tedbirler alınırken, birçok kurum da ortak çağrı yaparak av yasağı boyunca Van Balığının avlanmamasını, satılmamasını ve tüketilmemesini istiyor.

İşte Van’da yapılan o çağrılardan bazıları;

VAN TSO

Van Ticaret ve Sanayi Odası (VANTSO) tarafından yapılan paylaşımda; “15 Nisan - 15 Temmuz tarihleri arasında neslinin tükenmemesi için tatlı sularda üreme yolculuğuna çıkan Van Balığımızı; avlamıyoruz, tüketmiyoruz, satmıyoruz!” denildi.

Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva da, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; “Van Denizinin nazlı kraliçesi “Derseta” kutsal üreme dönemine başlıyor. Van Balığı, 15 Nisan/15 Temmuz tarihleri arasında tatlı sulara yumurta bırakmak üzere zorlu bir yolculuğa çıkıyor. Bu tarihler arasında hep birlikte Van balığına saygıyla; Avlamayacağız, Tüketmeyeceğiz” vurgusu yaptı.

VAN TİCARET BORSASI

Van Ticaret Borsası tarafından konuya ilişkin yapılan paylaşımda şöyle denildi; “Dünya değerimiz olan Van Balığı İnci Kefali'ne sahip çıkalım... 15 Nisan - 15 Temmuz 2024 tarihleri arasında Van Balığı İnci Kefali Avlanma Yasağı dönemi başlıyor. Dünyada sadece Van Denizi'nde yaşayan balığımızı koruyalım. Avlanmayalım... Satmayalım... Almayalım...”

VAN OSB

Van Organize Sanayi Bölgesi (OSB) tarafından da Van Balığına ilişkin duyarlılık çağrısı yapıldı. Çağrıda; “Ekonomik değerimiz, şehrimizin güzide lezzeti, vazgeçilmez damak tadımız olan Van Balığının neslinin devamı için 15 Nisan - 15 Temmuz tarihleri arasında almıyoruz-satmıyoruz-tüketmiyoruz” denildi.

Van OSB Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan da; “Turistik destinasyonumuz, ekonomik değerimiz, görsel şölenimiz ve vaz geçilmez damak tadımız olan Van Balığımızın neslinin devamı için 15-Nisan – 15 Temmuz arasında almıyoruz-satmıyoruz-tüketmiyoruz” diye kaydetti.

VANGÖLÜ AKTİVİSTLERİ DERNEĞİ

Vangölü Aktivistleri Derneği ve Vangölü Aktivistleri Spor Kulübünden de konuya ilişkin yapılan paylaşımda; “Van Gölü Havzası'nın, doğal, kültürel ve ekonomi alanında önemli bir yer tutan Van Gölü Balığı neslini devam ettirmek için tatlı sulara göçü başladı. (15 Nisan-15 Temmuz) Göç zamanında (yumurtlama döneminde) balığımızı; avlamıyoruz, satmıyoruz, tüketmiyoruz. Gelecek nesiller de bu Dünya Harikasından faydalansın..!” denildi.