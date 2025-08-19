Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Temmuz ayına ait ‘İllere Göre Motorlu Kara Taşıtları’ verilerini açıkladı. TÜİK verilerine göre Temmuz 2025’te trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 44,3'ünü motosiklet, yüzde 41,3'ünü otomobil, yüzde 10,9'unu kamyonet, yüzde 1,4'ünü kamyon, yüzde 1,3'ünü traktör, yüzde 0,5'ini minibüs, yüzde 0,2'sini otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Temmuz ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre özel amaçlı taşıtta yüzde 162,8, kamyonette yüzde 90,4, otomobilde yüzde 47,1, kamyonda yüzde 44,3, otobüste yüzde 31,9, motosiklette yüzde 23,6, minibüste yüzde 17,8 artarken traktörde yüzde 43,5 azaldı.

VAN’DAKİ MOTORLU KARA TAŞITI SAYISI;

2025 Temmuz sonu verilerine göre Van’da 36 bin 90 otomobil, 6 bin 191 minibüs, 864 otobüs, 23 bin 893 kamyonet, 5 bin 910 kamyon, 9 bin 117 motosiklet, 9 bin 737 traktör ve 819 özel amaçlı motorlu kara taşıtı bulunuyor.

Temmuz 2025’te Van’da toplam 92 bin 614 motorlu kara taşıtı bulunurken, bu sayı bir önceki ayda ise 91 bin 918 olarak kaydedilmişti. Bir ayda toplam taşıt sayısı 696 adet artarak yaklaşık yüzde 0,76’lık bir yükseliş kaydetti.

Temmuz ayında en dikkat çekici artış, yüzde 3,04’lük oranla motosikletlerde yaşandı. 269 adetlik artışla motosikletler, hem sayısal hem de oransal olarak en yüksek artışı gösteren taşıt türü oldu. Minibüsler ise 4 adetlik düşüşle tek azalma kaydeden kategori olarak kayıtlara geçti.

Van’da toplam taşıtlar içinde en büyük pay, yüzde 38,95 ile 36 bin 90 adet otomobile ait oldu. Otomobilleri, yüzde 25,80 ile 23 bin 893 kamyonet ve yüzde 10,51 ile 9 bin 737 traktör takip ediyor..

Van’daki motorlu kara taşıtı sayısı Türkiye’de bulunan toplam taşıt içerisindeki payı ise yalnızca yüzde 0,3 olarak açıklandı.