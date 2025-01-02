Hava kalitesinin ölçümlendiği istasyonlarda partikül madde, kükürtdioksit, azotoksit, ozon ve karbonmonoksit parametreleri ölçümlenerek raporlanıyor.

Van’ın da aralarında bulunduğu Güney Doğu Anadolu Temiz Hava Merkezi’nin (THM) paylaştığı verilere göre Van’da PM10 (Partikül madde) 42 seviyesinde olurken, SO2 (Kükürt dioksit) 7 seviyesinde oldu. Van’ın hava kirlilik raporunda CO, NO2 ve O3 verileri ise açıklanmadı.

Güney Doğu Anadolu THM’ye bağlı illerde Partikül Madde (PM10) konsantrasyonları açısından 2024 yılı ile 2023 yılı değerleri karşılaştırıldığında; Partikül Madde (PM10) konsantrasyonları açısından incelendiğinde; istasyon bazlı olarak Bingöl istasyonunda yüzde 8 oranında azalma gösterdi. Diyarbakır istasyonunda yüzde 16 oranında azalma görülürken, Elazığ istasyonunda yüzde 18 oranında azalma gösterdi.

Güney Doğu Anadolu THM’ye bağlı illerde Kükürtdioksit (SO2) konsantrasyonları açısından 2024 yılı ile 2023 yılı değerleri karşılaştırıldığında; Kükürtdioksit (SO2) 2023 yılında ortalama 11 µg/m3 iken 2024 yılında yüzde 9 azalarak ortalama 10 µg/m3 ölçülmüştür.

HAVA KİRLİLİĞİNİN SEBEBİ

Kış aylarında soba ve doğalgaz kullanımıyla beraber ortaya çıkan duman ve çeşitli kirlilik etkenleri Van’ın havasını olumsuz etkiliyor.

Açıklanan verilere göre Van’ın hava kalitesi; kış aylarında karbonmonoksit gazının artmasıyla beraber düşüyor. Sürekli İzlem Merkezi (SİM) tarafından paylaşılan rapora göre Van’ın hava kalitesi 55 HKİ seviyelerinde seyrederek orta kalitede çıktı.

Açıklanan en son verilere göre en kirli havaya sahip il 153 HKİ ile Erzurum çıkarken, en temiz havaya sahip il ise 6 HKİ ile Edirne oldu.