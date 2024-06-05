Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Laboratuvar, Ölçüm ve İzleme Dairesi Başkanlığı’nın paylaştığı verilere göre Van’ın hava kalite oranı orta seviyelerde seyrediyor.

Van’ın da aralarında bulunduğu Güneydoğu Anadolu THM’ye bağlı illerde geçtiğimiz haftalara göre hava kalite oranında düşüş görülürken, aynı şekilde Van’ın ortalama hava kalitesinde ise geçtiğimiz günlere göre düşüş saptandı.

Havaların ısınmasıyla beraber Van’ın hava kalitesinde düşüşün yaşandığı görülen raporda kirlilik seviyesinde geçtiğimiz hafta 52 bandında seyreden hava kalite seviyesi bu hafta 63’e çıkarak 11 derece arttı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Hava Kalitesi İzleme Ağı (Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı) tarafından paylaşılan verilerde aynı zamanda; güneşli havayı değerlendirmek isteyen vatandaşların gönül rahatlığıyla dışarıda çeşitli aktiviteler yapabileceği bildirildi.