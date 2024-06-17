Buna göre geçtiğimiz yılın aynı ayına oranla, Van’ın da aralarında bulunduğu Güney Doğu Anadolu Temiz Hava Merkezi (THM) illerinin hava kalitesinde ortalama yüzde 32 iyileşme görüldü.

Van’ın da aralarında bulunduğu Güney Doğu Anadolu THM’ye bağlı illerde, parçacık madde (PM10) yoğunlaşması, 2023 yılının aynı ayına oranla yüzde 24 mikrometre olarak ölçüldü.

Van özelinde ise PM10 yoğunlaşması Güney Doğu Anadolu THM ortalamasının yüzde 108 üstüne çıkarak Nisan ayında 50 mikrometre olarak ölçüldü.

Yine aynı şekilde Güney Doğu Anadolu THM’ye bağlı illerde kükürt dioksit (SO2) yoğunlaşması, bir önceki aya oranla 2024 Nisan ayında yüzde 150 oranında artarak, 50 birim olarak kayıtlara geçti.

Van’ın hava kalitesini etkileyen kükürt dioksit, ana kaynağı yüksek yağlardan oluşan linyit ve kömür gibi madenlerin ısınma veya sanayi bölgelerinde kaynak olarak kullanılmasından açığa çıkıyor. Nisan ayında Van’da ölçülen SO2 yani havada asılı bulunan kükürt dioksit maddesi 70 mikrometre olarak ölçüldü.

Bugün itibariyle paylaşılan hava kalitesi değerine göre ise 7 günlük hava kalitesi ortalaması 51 birimde kalarak iyi seviyeye ulaştı. Yani, hava kalitesi memnun edici ve hava kirliliği neredeyse hiç risk teşkil etmiyor. Bu verilere göre temiz havayı değerlendirmek isteyen Vanlılar, gönül rahatlığıyla açık havanın keyfini çıkarabilecek.