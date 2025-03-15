Geçtiğimiz günlerde Van Ferit Melen Havalimanı ile ilgili 3 ay kısmen (1 Mayıs-15 Ağustos) ve 3 ay da tamamen (15 Ağustos- 15 Kasım) kapalı kalma kararına karşın DEM Parti Van Milletvekili Zülküf Uçar tarafından, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yazılı olarak cevaplandırılması talebiyle TBMM’ye soru önergesi verildi.

“ALTERNATİFLER DÜŞÜNÜLMELİ”

DEM Parti Van Milletvekili Zülküf Uçar, konu hakkında; “Havalimanının bahar ve yaz aylarına denk gelen dönemde kapatılması, turizm ve ticarette telafisi olmayan sorunlar yaratacaktır. Van’da uçak seferleri ve bilet fiyatlarının kronik sorun olması karşısında havayolu ulaşımının 6 ay boyunca kapatılması sorunların derinleşmesine neden olacaktır. Havayolu ulaşımını tamamen askıya almadan, çalışmalarla birlikte ulaşımın da devam etmesini sağlayacak alternatifler düşünülmelidir. Havalimanında yapılacak çalışmalar yurttaşlara ekonomik yük olarak yansımamalı, Van halkının yaşayabileceği olası mağduriyetler karşısında gerekli tedbirler alınmalıdır. Bakanlık sürece dair yurttaşları, iş çevrelerini ve kurumları detaylı bir şekilde bilgilendirmeli ve alternatifler konusunda demokratik bir işleyişe olanak sağlamalıdır.” ifadelerini kullandı.

Milletvekili Uçar, cevaplanması talebiyle sunduğu önergede şu sorulara yer verdi;

“1.Van Ferit Melen Havalimanının 6 ay boyunca kullanıma kapatılacağı iddiası doğru mudur?

2.Çalışma planlaması doğru ise; havalimanının kapatılacağı ve çalışmaların başlayacağı tarih nedir ve çalışmaların hangi tarihte tamamlanması planlanmaktadır?

3.Çalışmaların kapsamı nedir?

4.Aynı sorunlar kapsamında başka havalimanlarında yapılan çalışmalarda hangi usuller benimsenmiştir? Buralarda da havalimanlarının tümüyle kapatılması yoluna gidilmiş midir? Buna ilişkin karşılaştırmalı verileri paylaşabilir misiniz?

5.Havayolu ulaşımına engel olmadan söz konusu çalışmaların yapılmasının imkanları nelerdir? Bu hususta kapatmanın alternatifleri var mıdır?

6.Çalışmaların Van’ın önemli gelir kaynaklarından olan turizm dönemine denk getirilmesinin olumsuz sonuçlarına karşı herhangi bir tedbir almayı düşünüyor musunuz?

7.Van halkının uçak seferleri ve bilet fiyatlarına ilişkin şikayetleri ve kronikleşmiş sorunlarını dikkate alarak, havalimanını tümüyle kapatacak bu çalışma yöntemini yeniden gözden geçirmeyi düşünüyor musunuz?

8.Havalimanının kapalı kalacağı çalışma süresi boyunca yurttaşların ulaşım imkanının sağlanması için bir alternatif planınız var mıdır?

9.Konuya ilişkin halk neden detaylı bir şekilde bilgilendirilmemiştir? Olası mağduriyetleri engelleyecek hazırlık çalışmaları neden yapılmamıştır?

10.Proje boyunca, ayrım gözetilmeksizin Van’ın iş çevresi ve kurumları ile koordinasyon sağlanmış mıdır?

11.Projenin ihalesi hangi usul ile yapılmıştır? İhaleyi yüklenen firma hangisidir?”