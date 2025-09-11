Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı, 2025 yılı Haziran ayı "Elektrik Piyasası Sektör Raporu" verilerini yayımladı. Raporda, lisanslı elektrik kurulu gücünün il bazındaki dağılımı detaylı bir şekilde incelenirken, Van’a ait elektrik kullanım verileri de açıklandı.

Rapora göre, Türkiye genelinde 2025 yılı Haziran ayı toplam elektrik kurulu gücü 98.301,34 megawatt (MW) olarak kaydedildi. Elektrik kullanımında İzmir, 5.274,61 MW kurulu güçle ilk sırada yer alırken, Iğdır 23,79 MW ile en düşük kullanımı gösterdi.

Van’da ise bu dönemde toplam elektrik kurulu gücü 160,42 MW olarak ölçüldü. Bu verilerle Van, 81 il arasında elektrik kullanımı sıralamasında 64’üncü oldu. Van’ın elektrik tüketimi, bölgedeki diğer illere kıyasla düşük seviyede kalırken, Türkiye ortalamasındaki payı ise yüzde 0,16 olarak gerçekleşti.