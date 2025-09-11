Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, AA muhabirine, bölgeden 7 ayda 340 ton bal ihraç edildiğini söyledi.

İhracattan 1 milyon 417 bin 606 dolar kazanç sağlandığını belirten Kalyoncu, "ABD, 604 bin 82 dolarla ilk sırada yer aldı. Bu ülkeyi 491 bin 763 dolarla Almanya ve 98 bin 690 dolarla Birleşik Arap Emirlikleri takip etti. Bölgeden söz konusu dönemde Ürdün, Fas ve Hollanda'ya da bu dönem bal satıldı." dedi.

Kalyoncu, ihracat yapılan ülkelere ek yeni pazarlara ulaşmak için çalıştıklarına işaret ederek, "Amacımız bölgenin zengin florası ve doğal üretim koşulları sayesinde elde edilen balın, uluslararası pazarlarda tanıtım ve satışını artırmak. Böylece bölge ekonomisine katkı sağlamak, üreticinin gelir seviyesini yükseltmek ve Türk balının dünya genelinde bilinirliğini güçlendirmektir." diye konuştu.

Bal ihracatında 8 ayın geride kaldığını hatırlatan Kalyoncu, yıl sonunun çok daha güzel rakamlarla tamamlanacağına inandıklarını kaydetti.