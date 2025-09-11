Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yeni eğitim öğretim yılında öğrencilerde sorumluluk bilincini artırmak amacıyla başlattığı "zilsiz okul" uygulamasını hayata geçirdi. Bu kapsamda Van'ın Tuşba ilçesindeki Vali Adnan Darendeliler Ortaokulunda öğrenciler, teneffüse zil sesi olmadan çıkıyor. Ders ve teneffüs saatlerini kendi takip eden öğrenciler, sorumluluk bilinci kazanıyor. Okul idaresi, uygulamanın öğrencilerde zaman yönetimi ve sorumluluk bilincini geliştirmeyi amaçladığını ifade etti. Öğrenciler ise ilk başta zorlandıklarını ancak kısa sürede teneffüs ve ders saatlerine uyum sağladıklarını belirtti.

"Zil klasik şartlanma oluşturuyordu"

İHA muhabirine konuşan Okul Müdürü Mehmet Sontürk, okullarında zilsiz okul programını başlattıklarını belirtti. Henüz uygulamanın ilk haftasında olmalarına rağmen öğrencilerin uyum sağladığını ifade eden Sontürk, "Yeni bir uygulama olmasına rağmen ciddi bir aksaklık yaşamadık, şimdilik iyi gidiyor. Önümüzdeki süreçte de gözlemlemeye devam edeceğiz. Daha önce zilin çalmasıyla beraber çocuklarda ciddi bir heyecan, panik ve bir yere yetişme telaşı oluyordu. Koşarak, bağırarak, bazen ıslık çalarak dışarı çıkmaya çalışıyorlardı.

Ancak bu hafta şunu fark ettik: Çocuklar son derece sessiz ve sakin bir şekilde dışarı çıkıyorlar. Bir yere yetişme telaşları yok, aceleleri yok. Zaman planlaması belli; 10 dakika teneffüs. İhtiyacına göre kantine gitmek isteyen gidiyor, lavaboya gitmek isteyen gidiyor, temiz hava almak isteyen çıkıyor. Zil olmadan da bunu yapabiliyorlar. Zil klasik şartlanma oluşturuyordu. Zil çalınca dışarı koş, zil çalınca içeri gir. Ders esnasında bile akılları bir sonraki zilin ne zaman çalacağında oluyordu. Bakanlığımızın uygulamaya koyduğu bu projeyle gerçekten faydasını göreceğimizi düşündüğümüz yeni bir evreye geçmiş bulunuyoruz" dedi.

"Alışma süreci çok kolay oldu"

8. sınıf öğrencisi Mevsim Kereman, zilsiz okul programının gayet başarılı olduğunu dile getirerek, "Daha önce sürekli hocalara ‘zil kaçta çalacak?' diye sorardık. Şimdi ise saatlerimizi kendimiz takip ediyoruz ve herkes ders ile teneffüs saatlerine uyuyor. Okulun çeşitli yerlerinde zil saatleri yazılı olduğu için alışma süreci de çok kolay oldu" diye konuştu.

"Artık zamanı kontrol edebiliyoruz"

Zilsiz okul sisteminin kendileri için faydalı olduğunu ifade eden Sümeyye Kırergin de, "Hem sorumluluk kazandık hem de artık zamanı kontrol edebiliyoruz. En önemlisi de okulda gürültü azaldı. Bu sayede kendimi daha sorumluluk sahibi bir birey olarak görüyorum" şeklinde konuştu.