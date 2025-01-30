Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından açıklanan verilere göre Van’da toplam 16 ürün için başvuru yapıldığı bildirildi.

Başvuru süreci devam eden ürünlere ilişkin verilerde ürünler; ‘Fırıncılık ve Pastacılık Mamulleri, Hamur İşleri, Tatlılar’, ‘Yemekler ve Çorbalar’, ‘İşlenmiş ve İşlenmemiş Meyve ve Sebzeler ile Mantarlar’, ‘İşlenmiş-İşlenmemiş Et Ürünleri’, ‘Peynirler ve Tereyağı Dışında Kalan Süt Ürünleri’, ‘Bal’ ve ‘Diğer Ürünler’ şeklinde gruplandırılıyor.

Van için başvuru süreci devam eden ürünler listesinde; Yemekler ve Çorbalar Grubunda; Bürüş Çorbası, Maşin Çorbası, Van Acem Köftesi, Van Erişte Aşı, Van Tava Yemeği ve Van Helise Yemeği yer aldı.

Fırıncılık ve Pastacılık Mamulleri, Hamur İşleri, Tatlılar grubunda başvuru süreci devam eden ürünler listesinde; Cembeli Tatlı, Van Tandır Ekmeği / Lavaş Ekmek ve Van Çatal Tatlısı bulunuyor.

İşlenmiş ve İşlenmemiş Meyve ve Sebzeler ile Mantarlar Grubunda; Sirmo yer alırken, Diğer Ürünler Grubunda; Tir Buğdayı Van İnci Kefali yer aldı.

İşlenmiş-İşlenmemiş Et Ürünleri Grubunda; Van Balığı İnci Kefali Konservesi başvuru süreci devam eden ürünler arasında yer alırken, yine Peynirler ve Tereyağı Dışında Kalan Süt Ürünleri Grubunda ise Van Cacığı tescillenmesi için başvuru süreci eden ürünlerden biri olarak kayıtlara geçti.

Bal grubunda ise Van Kekik Balı başvuru süreci devam eden ürünler arasında yer alıyor.