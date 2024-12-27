Kentte dün akşam başlayan kar yağışı, özellikle Bahçesaray'da hayatı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığının yüksek kesimlerde 20 santimetreye ulaştı. Kışın çetin geçtiği Bahçesaray'a bağlı Çatbayır Mahallesi'nde karla birlikte güzel manzaralar ortaya çıktı. Mahalleli, bir taraftan toprak damlı evlerinin üzerindeki karları küreklerle temizlemeye çalışırken, bir taraftan da hayvanlara yem vermek için karlı yollardan geçiyorlar.

“Meteorolojiden kar yağışı ve buzlanma uyarısı”

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, Muş, Bitlis, Hakkari ve Van’ın güney ilçelerinde yoğun kar yağışı şeklinde görülmesi beklendiğini duyurdu. Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, “Bölge genelinde havanın çok bulutlu ve kar yağışlı geçmesi beklenmektedir. Yağışların Muş, Bitlis, Hakkari ve Van’ın güney ilçelerinde yoğun kar yağışı şeklinde görülmesi tahmin edilmektedir. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin edilmektedir. Rüzgârın güneyli ve doğulu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette, akşam saatlerinden itibaren Hakkari ile Van’ın güney ilçelerinde yer yer kuvvetli (50-70 km/sa) şekilde esmesi beklenmektedir.

Van Gölü çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı; rüzgar: doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, dalga: 0,25 ila 0,75 m; görüş: iyi, yağış anında orta.

İl merkezleri için günün en yüksek sıcaklıklarının; Van 7, Bitlis 4, Hakkari 3 ve Muş’ta 2 derece olacağı tahmin edilmektedir. Kar yağışına bağlı yükseklerde kuvvetli rüzgarla birlikle tipi ve kar savrulması, eğimi dik yamaçlarda kar akması ve çığ tehlikesi, rüzgâr üşümesi, karayolu geçitlerinde gizli buzlanma ve gece saatlerinde don olayı, kar yağışına bağlı görüş mesafesinde azalma, ulaşımda aksama, soba ve baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunmalıdır. Rüzgarın akşam saatlerinden itibaren Hakkari ile Van'ın güney ilçelerinde güneyli yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli (50-70 km/sa) şekilde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer sis hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (Ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde daralma vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Bölgemizde yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.