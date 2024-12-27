AA muhabirinin Bakanlıktan aldığı bilgiye göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından çevre ve insan sağlığının korunması için araçlardan kaynaklanan atıkların oluşumunu engellemek, ömrünü tamamlamış araçlar (ÖTA) ile bunlara ait parçaların geri dönüşümünü sağlamak için çalışmalar sürdürülüyor.

Bu kapsamda Bakanlıkça, Emniyet Genel Müdürlüğü ile yapılan iş birliği çerçevesinde 2012'de çevrim içi veri paylaşımını sağlayan "Ömrünü Tamamlamış Araç (ÖTA) Veri Sistemi" kurularak, lisanslı tesislere teslim edilmeyen ömrünü tamamlamış araçların hurdaya ayrılması engellendi.

Ayrıca aynı sistemle, hurda araçlardan alınarak, yeniden kullanıma sunulacak parçaların satış öncesi barkodlanması sağlanarak, "change" olarak da bilinen, bazı yasal olmayan yöntemlerin önlenmesine de yardımcı olunuyor.

Söz konusu araçların trafik kaydının silinmesi ve çevreyle uyumlu olarak bertaraf edildiğinin belgelenebilmesi için lisanslı işleme tesisleri veya bu tesislerle anlaşmalı geçici depolama alanlarınca, "Ömrünü Tamamlamış Araç Kayıttan Düşme ve Bertaraf Formu" kullanılıyor. Bu sayede sistemle ÖTA'ların geri kazanımı da takip edilebiliyor.

"600 bin ton ham madde de ekonomiye kazandırıldı"

Söz konusu araçlar, 69 ilde, 201 noktada sahiplerinden teslim alınabiliyor. Ömrünü tamamlamış araç arındırma ve söküm işlemlerini gerçekleştiren Bakanlıkça lisanslandırılmış 103 ÖTA geçici depolama alanı, araçlardan malzeme geri kazanımı gerçekleştiren 23'ü entegre olmak üzere 29 lisanslı ÖTA işleme tesisi ve il müdürlüklerinden uygunluk yazısı almış 98 ÖTA teslim yeri bulunuyor.

Son 12 yılda Bakanlık tarafından bugüne kadar ÖTA Veri Sistemi üzerinden hurdaya ayrılan araç sayısı şöyle:

"2012'de 8 bin 58, 2013'te 10 bin 619, 2014'te 11 bin 962, 2015'te 14 bin 736, 2016'da 15 bin 541, 2017'de 14 bin 606, 2018'de 150 bin 653, 2019'da 295 bin 777, 2020'de 3 bin 117, 2021'de 3 bin 100, 2022'de 2 bin 636, 2023'te 4 bin 98 ve 2024'te 4 bin 467 olmak üzere 539 bin 309 araç lisanslı tesislerde geri kazandırıldı. Ayrıca başta metal, plastik ve cam olmak üzere yaklaşık 600 bin ton ham maddenin de geri dönüşümüyle doğal kaynakların kullanımının azaltılmasına katkı verildi."