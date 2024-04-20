Türkiye’de 1939 ile 2023 yılları arasındaki yağış oranının verildiği araştırma raporunda Van’ın 84 yıllık sıcaklık ortalaması yıllık 9.5 C olarak kayıtlara geçti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü iklim ölçüm periyotlarında yer alan bilgilere göre; Van’ın 84 yıllık en yüksek ortalama sıcaklık değeri 15.0 C olurken, ortalama en düşük sıcaklık değeri ise 3.8 C olarak raporda yer aldı. Van’da ortalama güneşlenme süresi 7.9 saat olurken, yıllık ortalama yağışlı gün sayısı 93.4 gün, aylık toplam yağış miktarı ortalaması 393.2 milimetre olarak araştırma raporunda yer aldı.

Van’da 1939 ile 2023 yılları arasında günlük toplam en yüksek yağış miktarı 60.2 milimetre ile 07 Ekim 1982 tarihinde yaşanırken, rüzgar şiddetinin en hızlı olduğu gün ise 03 Aralık 2010 yılında saniyede 46.0 metre hız olarak açıklandı. Van’da 120 santim kar yağışı ile en yüksek kar miktarının düştüğü tarih ise 05 Aralık 1994 yılı oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 84 yıllık yağış miktarları açıklanırken, sadece 2023 yılı yağış verilerinin yer aldığı bir rapor henüz yayımlanmadı.