Van Gölü Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (VEDAŞ) tarafından yapılacak olan planlı bakım onarım çalışmaları kapsamında bugün Van’ın 6 ilçesinde elektrik kesintisi uygulanacak.
VEDAŞ, planlı bakım onarım çalışmaları kapsamında Van’ın Gülpınar, Edremit, Özalp, Erciş, Çaldıran ve İpekyolu ilçelerinde kesinti yaşanacağını bildirdi.
Enerji kesintinin yaşanacağı ilçeler ve mahalleler şu şekilde;
GÜRPINAR:
09:00 – 17:00 saatleri arasında Murataldı, Sevindik, Topsakal Mahallelerinde bakım onarım çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi yaşanacak.
EDREMİT:
09:00 – 17:00 saatleri arasında Eskicami, Kıyıcak, Kavurma, Kurubaş, Süphan Mahallelerinde bakım onarım çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi yaşanacak.
09:00 – 14:00 saatleri arasında Akınlar, Kurubaş, Şabaniye Mahallelerinde bakım onarım çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi yaşanacak.
ÖZALP:
09:00 – 17:00 saatleri arasında Yünkuşak, Gözdeğmez, Karşıkara Mahallelerinde bakım onarım çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi yaşanacak.
ERCİŞ:
09:00 – 17:00 saatleri arasında Karlıyayla Mahallesinde bakım onarım çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi yaşanacak.
ÇALDIRAN:
09:00 – 17:00 saatleri arasında Çubuklu Mahallesinde bakım onarım çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi yaşanacak.
İPEKYOLU:
09:00 – 17:00 saatleri arasında Bostaniçi ve Yeni Mahallelerinde bakım onarım çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi yaşanacak.
09:00 – 14:00 saatleri arasında Yeni Mahalle, Serhat, Bostaniçi, Seyit Fehim Arvasi, Fırat, Karşıyaka, Hacıbekir, Kevenli, Bostaniçi ve Kıratlı Mahallelerinde bakım onarım çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi yaşanacak.