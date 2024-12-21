VEDAŞ’ın planlı bakım onarım çalışmaları kapsamında yarın (22.12.2024) Van’ın 5 ilçesine bağlı birçok mahallede enerji kesintisi yaşanacak.
Elektrik kesintilerinden İpekyolu, Tuşba, Erciş, Başkale ve Özalp ilçelerindeki bazı mahalleler etkilenecek.
Kesintinin yaşanacağı ilçeler ve mahalleler şu şekilde;
İPEKYOLU:
09.00 – 17.00 saatleri arasında; Ağzıkara, Aktaş, Arıtoprak, Aşağıçitli, Baklatepe, Beşçatak, Çalımlı, Değirmenarkı, Dibekli, Erçek, Gövelek, Irgat, Karakoç, Kaymaklı, Ortanca, Yalınağaç, Yatıksırt ve Yukarıgüneyce Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak
TUŞBA:
09.00 – 17.00 saatleri arasında; Adıgüzel, Akçaören, Dilimli, Kasımoğlu, Koçköy, Kolsatan, Satıbey ve Yemlice Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.
ERCİŞ:
09.00 – 17.00 saatleri arasında; Beyazıt, Çobandüzü, Kadirasker, Keklikova, Kocapınar, Salihiye, Salmanağa ve Vanyolu Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.
BAŞKALE:
11.00 – 15.00 saatleri arasında; Açıkağıl, Akçalı, Aşağıküme, Aydemir, Azıklı, Barış, Belencik, Beşocak, Çakırdoğan, Dereiçi, Deringeçit, Dikilitaş, Ekecek, Erek, Esenyamaç, Hasanbey, Ilıcak, Işıklı, Keçilioba, Koçdağı, Köprüağzı, Kovalıpınar, Mahmutabat, Oğulveren, Öncüler, Örenkale, Örmetas, Sallıdere, Savaşköy, Tepebaşı, Tınazlı, Yeni, Yukarıdallı, Yukarıdarıca ve Yukarıdikmen Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.
10.00 – 16.00 saatleri arasında; Aşalan, Örencik, Güroluk, Ortayol ve Hafiz Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.
ÖZALP:
09.00 – 17.00 saatleri arasında; Tepedam Mahallesinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.