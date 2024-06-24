VEDAŞ, planlı bakım onarım çalışmaları kapsamında yarın (25.06.2024) Van’ın 5 ilçesindeki bazı mahallelerde elektrik kesintisi uygulanacağını söyledi.

Bayram sonrası planlı bakım onarım çalışmalarına devam eden VEDAŞ, çalışmaları yarın Erciş, Gürpınar, Edremit, Saray ve Gevaş ilçelerinde sürdürecek. Bu kapsamda söz konusu ilçelere bağlı bazı mahallelerde enerji kesintisi uygulanacak.

İşte yarın (25.06.2024) enerji kesintisinden etkilenecek olan ilçe ve mahalleler;

ERCİŞ:

09.00 – 17.00 saatleri arasında; Bozyaka Mahallesinde planlı bakım ve onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

GÜRPINAR:

09.00 – 17.00 saatleri arasında; Arındı, Çatakdibi, Tutak Mahalleleri ve buna bağlı mezralarda planlı bakım ve onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

EDREMİT:

09.00 – 17.00 saatleri arasında; Elmalık, Erdemkent, Süphan, Yeni ve Yenicami Mahallelerinde planlı bakım ve onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

SARAY:

09.00 – 17.00 saatleri arasında; Çaybağı, Keçikayası ve Örenburç Mahallelerinde planlı bakım ve onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

GEVAŞ:

09.00 – 17.00 saatleri arasında; Atalan, Aladüz ve Abalı Mahallelerinde planlı bakım ve onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.