Planlı bakım onarım çalışmalarını sürdüren VEDAŞ, yarın da Van’ın 5 ilçesinde çalışmalara devam edecek. Bu kapsamda Edremit, Tuşba, Gürpınar, Özalp ve Erciş ilçelerinde gün içinde enerji kesintisi uygulanacak.

İşte kesintinin yapılacağı ilçe ve mahalleler;

EDREMİT

09.00 – 17.00 saatleri arasında; Kavurma, Kurubaş, Dönemeç, Süphan Mahallelerinde planlı bakım ve onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

TUŞBA:

09.00 – 12.00 saatleri arasında; İskele Mahallesi Buna Bağlı Sokaklarda planlı bakım ve onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

GÜRPINAR:

09.00 – 17.00 saatleri arasında; Arındı, Çatakdibi, Doluçıkın, Güleçler, Murataldı, Sevindik, Taşdöndüren, Tutak, Uzungedik, Yedisalkım, Yurtbaşı Mahallelerinde planlı bakım ve onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

ÖZALP:

09.00 – 17.00 saatleri arasında; Cumhuriyet Mahallesinde planlı bakım ve onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

ERCİŞ

09.00 – 17.00 saatleri arasında; Çelebibağı Mahallesinde planlı bakım ve onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.