Zengin kahvaltı kültürü ile gündeme gelen, en kalabalık kahvaltı sofrası ile rekor kıran Van, coğrafi işaretli ürünleriyle de adından söz ettirmek istiyor.

Coğrafi tescil sürecinde olan bazı ürünlerden Van’a ait 4 ürün Türk Patent Enstitüsünde ilana çıktı ve kısa sürede coğrafi işaret alacak.

4 ÜRÜN TESCİL ALMAK ÜZERE

Coğrafi işaret sürecindeki ürünler hakkında bilgiler veren Van Ticaret ve Sanayi Odası (VANTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, “Memleketimize ait birçok ürün coğrafi işaret sürecindeydi. Bu ürünlerimizin coğrafi işaret tescil süreçlerini tamamladık. 4 ürünümüz Türk Patent Enstitüsünde ilana çıktı ve muhtemelen 2 ay içerisinde askıdan alınıp tescillenecek. Bu ürünler Van Tava, Erişte Aşı, Acem Köftesi ve Helise.” dedi.

Takva, “Van Otlu Peynirinin Avrupa Birliği tescil süreci de devam ediyor. Bu biraz zaman alabilir. Ama nihayetinde bu da sonuçlanacaktır” ifadelerine yer verdi.

SÜRECİ DEVAM EDEN ÜRÜNLER

Van’da 24 adet coğrafi işaret başvuru süreci devam eden ürün bulunuyor. Süreci devam eden ürünler şunlar;

1-Uçkun, 2- Edremit Elması, 3-Sıhke Kavunu, 4-Çirişli Bulgur Pilavı, 5-Ciğer Köftesi, 6-Ekşili Yemeği, 7-Tandır Ekmeği, 8-Taptapa Ekmeği, 9-Helise, 10-Erişte Aşı, 11-Acem Köftesi, 12-Van Tavası, 13-Erişte Pilavı, 14-Kavurmalı Çılbır, 15-Pişürük Çorbası, 16-Kabak Borani, 17-Şile Yemeği, 18-Van Cacığı, 19-Çatal Tatlısı, 20- Eğirdek Tatlısı, 21-Van Kıymalısı, 22-Kaburga Kebabı, 23-Üzümlü Pilav, 24-Soğan Dolması.