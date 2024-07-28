VEDAŞ’ın planlı bakım onarım çalışmaları hafta sonu da devam ediyor. Bu kapsamda bugün İpekyolu, Gürpınar ve Bahçesaray ilçelerinde yapılacak olan çalışmalar kapsamında bazı mahallelerde elektrik kesintisi uygulanacak.

İşte bugün planlı kesintinin uygulanacağı o mahalleler;

İPEKYOLU:

09.00 – 17.00 saatleri arasında; Bostaniçi, Karpuzalanı, Esenler, Vali Mithat Bey, Yeni Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

GÜRPINAR:

09.00 – 17.00 saatleri arasında; Akpınar, Aşağıkaymaz, Cumhuriyet, Değirmendüzü, Otbiçer, Parmakkapı, Yukarıkaymaz, Ortaköy Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

BAHÇESARAY:

09.00 – 17.00 saatleri arasında; Cevizlibelen, Yaylakonak, Akyayla, Çömlekçi, Paşaköy, Altıntas, Bağcılar, Yaşlıkavak, Güneyyamaç, Kartal Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.