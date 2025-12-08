Van'da dün merkezde etkili etkili olan sağanak yağış aralıklı devam ederken, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Van-Bahçesaray kara yolu üzerinde bulunan 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'nde kar ve yoğun sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Kar yağış ile birlikte Karayolları 11 Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi. Bahçesaray Kaymakamı Harun Arslanargun, kar yağışının etkili olduğu 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'nde karla mücadele çalışmalarını sürdüren karayolları ekibini ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi.

Kaynak: İHA