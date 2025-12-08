Vadi Doğa Sporları Kulübü üyeleri, Van'ın tarihi ve kültürel güzelliklerini tanıtmak için her hafta farklı bölgelerde etkinlik düzenliyor. Ekibin bu haftaki etkinliği Çatak-Gürpınar arasında bulunan 3 bin 3 bin 395 rakımlı Vavira (Çeper) Dağı oldu. Van Vadi Doğa Sporları Kulübü'ne üye 14 doğasever, 3 bin 395 rakımlı Vavira (Çeper) Dağına başarılı bir zirve tırmanışını gerçekleştirdi.

Vavira (Çeper) Dağına başarılı bir zirve tırmanışını gerçekleştirdiklerini ifade eden Van Vadi Doğa Sporları Kulübü Başkanı Ömer Demez, "Sert rüzgara rağmen bütün ekibimiz zirve yaparak bir zoru daha başarmıştır. Katılım sağlayan bütün dostlarımıza canı gönülden kutluyoruz.

Vadi Doğa Sporları Arama Kurtarma Spor Kulübü olarak bölgemizde bulunan doğa güzellikleri, dağları, bilinmeyen yerlerin keşfini yaparak dağcılık camiasına kırsal turizme katkı sunmaya devam edeceğiz. Bölgemizin ve Van şehrimizin doğal güzelliklerini dağlarını tanıtmaya devam edeceğiz" dedi.