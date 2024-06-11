VEDAŞ’ın Van genelindeki planlı bakım onarım çalışmaları bayram öncesinde de devam ediyor.

Bu kapsamda VEDAŞ tarafından 12 Haziran Çarşamba günü Van’ın Edremit, Gürpınar ve Saray ilçelerine bağlı bazı mahallelerinde saat 09.00 – 17.00 arasında planlı bakım onarım çalışması yapılacak ve söz konusu saatler arasında elektrik kesintisi uygulanacak.

İşte kesintinin yapılacağı o mahalleler;

EDREMİT:

09.00 – 17.00 saatleri arasında Kavurma, Kurubaş, Süphan Mahallelerinde planlı bakım ve onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

GÜRPINAR:

09.00 – 17.00 saatleri arasında Çatakdibi, Çepkenli, Dolaylı, Kapçık, Örmeli, Topçudeğirmeni, Üçdoğan Mahallelerinde planlı bakım ve onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

SARAY:

09.00 – 17.00 saatleri arasında Koçbaşı Mahallesinde planlı bakım ve onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.