İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı’nın yayımladığı 2025 yılı Ekim ayı verilerine göre, Türkiye genelinde 24 bin 800 ölümlü ve yaralanmalı trafik kazası meydana geldi.

2025 yılı Ekim ayına ilişkin resmi verilere göre, Türkiye genelinde 33 bin 983 maddi hasarlı trafik kazası kayıtlara geçti. Bu dönemde yaşanan trafik kazalarında ise 201 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi de yaralandı.

2025 yılı Ekim ayında Türkiye genelinde meydana gelen trafik kazalarında toplam 34 bin 173 kişi yaralandı.

Aynı dönemde Van’da meydana gelen kazalarda 274 yaralı olurken, 2 de ölüm kayıtlara geçti.

2025 yılı Ekim ayına ait verilere göre Van, Türkiye genelinde olay yerinde en fazla ölümlü ve yaralanmalı trafik kazasının yaşandığı 38. il olarak kayıtlara geçti.

Emniyet Genel Müdürlüğü verilerine göre, Van’da bir aylık dönemde 165 ölümlü ve yaralanmalı trafik kazası meydana geldi. Aynı süreçte kentte 238 maddi hasarlı kaza da kayıtlara geçti.

Aynı dönemde bölgedeki kazalarda Malatya 398 yaralıyla ilk sırada, Van ise 274 yaralıyla ikinci sırada yer aldı.

2025 yılının Ocak–Ekim dönemini kapsayan 10 aylık süreçte ise, Van Doğu Anadolu Bölgesi’nde trafik kazalarına bağlı en fazla can kaybının yaşandığı üçüncü il oldu.

Bu dönemde Malatya 27 can kaybıyla ilk sırada, Erzurum 26 can kaybıyla ikinci sırada, Van ise 23 can kaybıyla üçüncü sırada yer aldı.

Not: Trafik bülteninde belirtilen ölü sayısı, yalnızca kaza anında hayatını kaybeden kişileri içeriyor.