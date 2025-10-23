Van'da hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşmesiyle birlikte, kentin çevresini saran yüksek dağların zirvelerine mevsimin ilk karı düştü. Artos ve Erek gibi bölgenin önemli dağlarının yüksek kesimleri, yağan karla birlikte adeta beyaz bir gelinliğe büründü.

Son günlerde etkili olan yağmur ve soğuk hava, 2 bin 500 metrenin üzerindeki rakımlarda kar yağışına dönüştü. Özellikle Van Gölü'nün hemen kıyısında yer alan Artos Dağı'nın ve kent merkezine yakın Erek Dağı'nın zirvelerindeki beyaz örtü, kartpostallık manzaralar oluşturdu. Kent merkezinde yağmur şeklinde görülen yağış, çevre dağların zirvelerini beyaza bürüdü.