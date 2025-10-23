23 Ekim 2011’de meydana gelen Van depremin yıl dönümünü anarak konuşmasına başlayan Genel Başkan Yardımcısı Sağlam, “Bugün 23 Ekim 2025. Bundan tam 14 yıl önce Van’da büyük bir yıkım yaşadık. Hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Ümit ediyoruz ki bu felaketlerden ders çıkarılmıştır ve bir daha benzeri acılar yaşanmaz.” dedi.

“KÜRESEL GÜÇLER COĞRAFYAMIZDA OYUN KURUYOR”

Son 25 yıldır dünya genelinde büyük planların devreye sokulduğunu belirten Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkan Yardımcısı İshak Sağlam, “Küresel emperyalist güçler kendi hesaplarını hayata geçirmek için planlar kuruyor. Bu planların yansımalarını bazen 20-30 yıl sonra görebiliyoruz. Artık bu oyunların figürü olmaktan çıkıp kendi kaderimizi belirlemeliyiz.” ifadelerini kullandı.

“BİRLEŞMİŞ MİLLETLER DÜZENİ ADALETSİZ”

Uluslararası sistemin adaletsizliğine dikkat çeken Sağlam, “Bugün dünyayı beş ülke yönetiyor. 2 milyarlık İslam ümmetinin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde bir temsilcisi bile yok. Afrika’nın da yok. Bu kabul edilebilir bir durum değildir. Gazze’de yaşananlar da bu düzenin sonucu. Bu, 7 Ekim’den itibaren ortaya çıkan bir mesele değil. Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra kurulan düzenin bugüne yansımasıdır” diye kaydetti.

“KÜRT MESELESİ BİLİNÇLİ BİR PLANLAMANIN SONUCUDUR”

Açıklamalarını sürdüren Sağlam, “Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra sınırlar çizilirken Kürtlerin yaşadığı topraklar bilinçli şekilde bölündü. Her ülkede bir parça Kürt halkı bırakıldı ve bu halklar bulundukları ülkelerde sorun olarak gösterildi. Türkiye de bu süreçten etkilendi. Eğer iç sorunlarımızı çözemeyip birlik olamazsak, 10 bin kilometre uzakta yapılan planların oyuncağı oluruz. Ancak sorunlarımızı kendi içimizde çözebilirsek, kimse üzerimizde oyun oynayamaz” şeklinde konuştu.

“HÜDA PAR OLARAK ÇÖZÜM İÇİN ÇABA HARCIYORUZ”

Parti olarak Kürt meselesine çözüm arayışlarını yıllardır sürdürdüklerini belirten Genel Başkan Yardımcısı İshak Sağlam, “2015 yılında Diyarbakır’da ‘Kürt Meselesine İslami Çözüm’ çalıştayını düzenledik. Bu yıl da 15-16 Şubat’ta ‘Kürt Meselesine İnsani Çözüm’ adlı çalıştay gerçekleştirdik. Şimdi de aynı temayı Van’da ele alacağız. Bu mesele bir günde çözülmez ama biz konuyu diri tutmakta kararlıyız.” dedi.

“DAYANIŞMA KÜLTÜRÜMÜZÜ YENİDEN CANLANDIRMALIYIZ”

HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı İshak Sağlam, konuşmasının devamında şu ifadelere yer verdi; “Bugün TBMM’de bir milletvekili Kürtçe konuştuğunda mikrofonu kapatılabiliyor. Bu bile sorunun devam ettiğini gösteriyor. Ancak mesele sadece dil meselesi değil, çok daha kapsamlı bir kimlik sorunudur. Farklılıklarımızı kavga vesilesi değil, kültürel zenginlik olarak görmeliyiz. Bu, bizim medeniyetimizin temelidir. 1500 yıllık dayanışma kültürümüzü yeniden canlandırmalıyız.”

“TÜM HALKIMIZI ÇALIŞTAYA DAVET EDİYORUZ”

Cumartesi günü Van’da yapılacak çalıştaya davette bulunan HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Sağlam, “Genel Başkanımız, akademisyenlerimiz, siyasetçilerimiz ve kanaat önderlerimiz de toplantıda olacak. İnşallah bu çalıştay hayırlara vesile olur.” diyerek sözlerini tamamladı.

Basın buluşmasına HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı İshak Sağlam, beraberinde Genel Başkan Yardımcıları Yahya Oğraş, Mahmut Irtem ve Mahmut Şahin, Genel İdare Kurulu (GİK) Üyesi Mehdi Oğuz ve İl Başkanı Rasim Sayğın da katıldı.