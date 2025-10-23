Öğrencilere hitap eden İl Müftüsü Dr. Mehmet Sırrı Şık; milli ve manevi değerlere bağlı, üreten ve çok çalışan bir yaşam tarzı ile yaşamımız gerektiğini ifade etti. Müslüman bir neslin kurtuluşunun Kur’an ve sünnet ışığında hareket edilmesi ile mümkün olacağını, sünnetullah gereği ifsat edeni düzeltmek gibi bir vazifemizin varlığının bilinciyle hayat sürmemiz gerektiğini dile getiren Şık, mücadele ruhumuzu her daim diri tutarak dünyayı imar etmek gibi ağır bir vazifemiz olduğunu unutmamız gerektiğini belirtti.

Rabbini, kendini, yolunu ve yoldaşını iyi tanıyarak hareket edilmesi gerektiğini ifade eden Müftü Dr. Şık, öğrencilere bol bol okumaları, okumadan bilgi ve birikim sahibi olmadan ve sorgulamadan yargılamamaları gerektiği nasihatinde bulundu. Şık; donanımlı, bilgili, ahlaklı, hassasiyet sahibi olarak düzen ve tertip içerisinde bulunduğumuz yerin rengini değil, yere rengimizi verebilecek birikime sahip olmamız gerektiğini söyledi.

Programda Tuşba İlçe Müftüsü Dr. Emrah Demirtaş, Edremit İlçe Müftüsü Mahmut Durmuş, din görevlileri ve okul öğretmenleri hazır bulunda. Program; İl Müftülüğü ve Van’da bulunan tarihi mekanların ziyareti ile son buldu.