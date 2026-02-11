Van TSO Başkanı Necdet Takva, Başkan Yardımcıları Mehmet Değer ve Serdar Balandi, Yönetim Kurulu Sayman Üye Burak Gültepe, Yönetim Kurulu Üyeleri Reşit Yaren, Mahmut Köroğlu, Kadir Gülgeldi ve Fahri Borak ile Yönetim Kurulu Danışmanı Emre Küçükgökçe'den oluşan heyet; yedi ziyaret yaptı.

Van TSO heyeti ziyaretler kapsamında; Van Marangozlar, Mobilyacılar ve Keresteciler Esnaf Odası Başkanı Uğur Çelik, Van Berberler ve Kuaförler Esnaf Odası Başkanı Barış Işık, Van Terziler, Konfeksiyoncular, Kunduracılar ve Giyim Sanatkârları Esnaf Odası Başkanı Niyazi Emin, Van Kahveciler, Kıraathaneciler ve İnternetçiler Esnaf Odası Başkanı Adem Tuncil, Van Bakkallar, Bayiler, Büfeciler, Kantinciler ve Manavlar Esnaf Odası Başkanı Eser Adıyaman, Van Demirciler, Tornacılar ve Tamirciler Esnaf Odası Başkanı Kenan Akalın, Van Organize Sanayi Bölgesi (Van OSB) Başkanı Memet Aslan ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Ziyaretlerde; kentin sorunlarına yönelik ortak akıl ile hareket edilmesi ve odalar arası işbirliği konuları istişare edildi.