Geçtiğimiz yıl Türkiye şampiyonluğunu finalde kaybeden Vangölü FK, bu yıl lige iyi başlamasına rağmen maddi imkansızlıklardan dolayı deplasman maçlarına gidemediği ve yaşadığı zorluklardan dolayı ligden çekilme kararı aldığını bildirdi.

Vangölü Sportif Faaliyetler Yönetiminden yapılan açıklamada, “Vangölü FK Futsal takımımız ilimizi TFF Futsal Süper Liginde 2 yıldır temsil etmektedir. Geçen yıl Türkiye şampiyonluğunu finalde kaybederek şampiyonlar ligi şansını kaçıran takımımız bu yıl daha güçlü başladığı Futsal Süper Liginde 3 maçta 3 galibiyet ile lider durumda. 17-20 Mart tarihlerinde Gaziantep ilinde ikinci etabının oynanacağı maçlara maalesef cüzi miktarda masrafların olmasına rağmen sesimizi duyan destek olan biri çıkmayınca maddi imkansızlıklardan dolayı maçlara gitmeme ve ligden çekilme kararı aldık. Takdir siz değerli kamuoyunun…” ifadelerine yer verdi.