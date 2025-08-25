TCDD, bazı illerde personel alımı gerçekleştirecek. Alımlarla ilgili yayımlanan ilanda; “Teşekkülümüz İzmir Liman İşletme Müdürlüğü, Haydarpaşa Liman İşletme Müdürlüğü ve Vangölü Feribot Müdürlüğüne belirsiz süreli iş sözleşmesiyle sözlü sınav usulüyle 46, noter huzurunda kura çekimi ile 34 olmak üzere 80 işçi alınacaktır.” denildi.

İş gücü talepleri 25 Ağustos Pazartesi - 29 Ağustos Cuma günleri arasında çalışma adresine göre İŞKUR’da (https://esube.iskur.gov.tr/) yayımlanacak. İş gücü taleplerine başvuru yapmak isteyen adaylar, başvurularını (https://esube.iskur.gov.tr/) adresinden yapabilecek.

VANGÖLÜ FERİBOT MÜDÜRLÜĞÜNE 8 PERSONEL ALINACAK

TCDD, birçok il için toplamda 80 işçi alımı yapacak. Alımların 8’i Van Gölü Feribot İşletme Müdürlüğü için olacak.

İşgücü talebi ile ilgili İŞKUR tarafından belirlenen aday listesi ve diğer tüm duyurular (aranan şartlar, evrak teslim tarihi/yeri ve sözlü sınav tarihi/yeri, sözlü sınav sonucu) TCDD web sitesi (http://www.tcdd.gov.tr/) duyurular bölümünde yayımlanacak.

Ayrıca açıklanan personel ilanında, “TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü işyerlerinde yapılan işlerin tehlikeli ve çok tehlikeli işler kapsamında olması ve işin niteliği gereği ilan edilen işgücü talebine sadece erkek adaylar başvuru yapabilecektir.” ifadeleri kullanıldı.

Başvuruda bulunan adayların, ilan tarihi itibariyle 31 yaşından gün almamış olması gerekiyor.

İlan ile ilgili tüm detaylarına https://www.ilan.gov.tr üzerinden Devlet Demiryolları işletmesi Müdürlüğü başlığı altındaki bölümden ulaşılabilir.