İpekyolu ilçesinde yaşayan 2 çocuk annesi Balkaya, uzun süre evde hazırladığı turşu üretimini ticarileştirmek için 5 yıl önce iş yeri açmaya karar verdi.

İŞGEM bünyesinde tahsis edilen atölyede, yörede yetişen sebze, meyve ve bitkilerden organik bal, kaya tuzu ve kaynak suyu kullanarak doğal sirke üretmeye başlayan Balkaya, ürünlerini "Artizan Mutfak" markasıyla satışa sunuyor.

Ürünlerinin iç piyasada talep görmesiyle işini büyüten Balkaya, istihdamını sağladığı 20 kişiyle ürettiği sirkeleri ABD, Almanya, Hollanda, Fransa ve Dubai gibi ülkelere ihraç etmeye başladı.

Ürettiği ürünleri kendi markasıyla uluslararası pazarda değerlendiren Balkaya, ülke ekonomisine sağladığı katkıyla da çevresindeki kadınlara ilham oldu.

"Gül sirkesinde ülkede öncü firmalardan biriyiz"

Balkaya, AA muhabirine, evde başladığı sirke üretimini zamanla profesyonel ortama taşıdığını söyledi.

Ürünlerinin doğal olduğu için talep gördüğünü belirten Balkaya, şöyle konuştu:

"Üretim, kargo ve iletişim bölümü olmak üzere atölyede 20 kişiye istihdam sağlıyoruz. Yurt dışında sirke yapımıyla ilgili eğitim aldım. Daha sonra tahsis edilen alanda üretimimize başladık. Gül sirkesinde ülkede öncü firmalardan biriyiz. Ürettiğimiz sirkeleri e-ticaret yöntemiyle Türkiye'nin her yerinde gönderiyoruz. Bunun dışında hem doğrudan hem de dolaylı olarak birçok ülkeye ihracat yapıyoruz."

"Her ülkeden de talep var"

Sirke üretiminde bölgenin avantajlarını kullandıklarını ifade eden Balkaya, şunları kaydetti:

"Sirke yapımlarında Edremit elması ve Erciş üzümünü kullanıyoruz. Kullandığımız suyu Erek Dağı'ndan getiriyoruz. Balı Çatak yaylalarına bıraktığımız arılarımızdan temin ediyoruz. Endemik çiçeklerden sağlanan prolin değeri yüksek bal kullanıyoruz. Bu anlamda doğanın ve bölgenin sunduğu tüm imkanları kullanmaya gayret ediyoruz. Hem bölgeye istihdam sağlamaya çalışıyoruz hem de doğal ürün bulamayan insanlara katkımız olsun istiyoruz. Olumlu tepkiler alıyoruz, bu, bizi mutlu ediyor. "

Üretimi artırmayı hedeflediğini dile getiren Balkaya, "Taleplerden memnunuz. Ürünlerin organik sertifikasını aldık. Sertifika sayesinde Avrupa'ya gönül rahatlığıyla açılmayı hedefliyoruz. Amacımız Avrupa ve Körfez ülkeleri. Her ülkeden de talep var. Van'dan tüm dünyaya ürün gönderebilen büyük bir firma olmak istiyoruz." diye konuştu.