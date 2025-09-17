Sancaklı, gazetecilere, ilçede görev yapacak olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Van ve ilçelerinde 20 yıldır eğitimde hizmet verdiğini belirten Sancaklı, şunları kaydetti:

"Başkale ilçesinde görev yapmaktan çok mutluyum. Eğitim öğretimde aldığımız bayrağı daha ileriye götürmek için elimizden gelen her türlü gayreti sarf edeceğiz. Bilgimizi, becerimizi, deneyimlerimizi bu yönde aktaracağız. Bu ağır ve onurlu görevi ifa ederken önyargılardan uzak, yeniliklere açık bir anlayış içerisinde bulunacağım."