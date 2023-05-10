Dün gece saat 23.00 sıralarında Van- Özalp yolu üzerinde bulunan Sıhke Göleti civarında meydana gelen kazada bir acı haber daha geldi.

33 EBT 70 plakalı Volkswagen Passat marka otomobil ile 65 KA 187 Ford Cargo marka kamyon çarpışmış, haber verilmesi üzerine bölgeye 122 Acil Servis, polis ve İtfaiye ekipleri sevk edilmiş ve araçta sıkışan 3 yaralı ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.

Meydana gelen kazada olay yerinde hayatını kaybeden B. A'dan sonra bir acı haber daha geldi. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Y.B, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Çaldıran nüfusuna kayıtlı B.A ve Y.B'nin cenazeleri Sıhke Mahalle Mezarlığına defnedilecek.

Vanhavadis