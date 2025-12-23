Edinilen bilgilere göre kaza, sabah saatlerinde Tuşba Belediyesi garajı çıkışında meydana geldi. Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 65 AH 406 plakalı, içi mıcır dolu iş kamyonu devrildi.
Devrilen iş makinasının sürücüsünün yaralandığı öğrenildi.
Kazanın ardından olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Devrilen kamyonun içerisinde sıkışan yaralı, ekiplerin müdahalesiyle araçtan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.
Yaralı kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: Wanhaber: Mecnun Çali