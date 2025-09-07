Van merkezde birçok spotçu iş bırakırken, kalan esnaflar da sadece temel giderleri karşılayacak kadar ciro elde edebiliyor. Esnaflar, öğrenci yurtlarına yönelme, dayalı döşeli ev tercihi ve sosyal medya üzerinden yapılan bireysel satışların, sektörü bitme noktasına getirdiğini söylüyor.

Van’da ikinci el eşya sektörü, geçmiş yılların hareketliliğini arıyor. Kentte yıllardır spot ve dijital eşya ticareti yapan Sergen Aydın, sektördeki daralmayı WanHaber’e değerlendirdi. Aydın, “Eskiden bu mevsimde mal yetiştiremezdik. Şimdi dükkan bomboş. Ne eşya geliyor, ne alan var.” dedi.

“ÖĞRENCİ YOK, MEMUR KENDİ ARASINDA ALIP SATIYOR”

Evkur işletmecisi Aydın, en büyük daralmanın öğrenci ve memur müşteri kaybından kaynaklandığını söyledi. Özellikle yüksek ev kiraları nedeniyle öğrencilerin ya şehre gelmediğini ya da doğrudan yurtlara yöneldiğini vurgulayan Aydın, “Eskiden öğrenci eşya alır, giderken satardı. Şimdi ya yurtta kalıyor ya da döşeli ev kiralıyor.” ifadelerini kullandı.

Esnaf Aydın, memur kesiminin de kendi aralarında artık eşya alım-satımı yaptıklarını bu durumun da işlerini doğrudan etkilediğini dile getirdi.

“KİRALAR YÜKSEK, İŞ YOK, ESNAF KEPENK KAPATIYOR”

Kendilerine ait iki iş yerinde 13 bin ve 8 bin TL kira ödediklerini ifade eden Aydın, kira artışlarının da ciddi sorun yarattığını söyledi. “Yan dükkanda 25 bin TL kira istenince arkadaşımız kapatıp gitti. Ne iş var, ne de ödeyecek güç” diyen Aydın, şehir merkezindeki birçok spotçunun da benzer gerekçelerle faaliyetlerini sonlandırdığını belirtti.

“SOSYAL MEDYA VE UYGULAMALAR İŞİMİZİ BİTİRDİ”

Aydın’a göre sektörü etkileyen bir diğer faktör de sosyal medya ve ikinci el uygulamaları. Aydın, “Eskiden insanlar gelir, elden eşya satardı. Birçok sosyal medya hesaplarında gruplar var ve 2. el ürün satan firmalar var. Hatta sektörel değişim olarak bizler de bu platformları denedik ama sürdürülebilir müşteri potansiyeli göremedik.” şeklinde konuştu.

“SADECE KİRA VE GİDERİ KARŞILIYORUZ”

Sergen Aydın, geçmişte günlük iki dolap satışıyla kiralarını karşılayabildiklerini ifade ederek, “Şimdi aynı ürünü ayda iki-üç kez zor satıyoruz. O da sadece dükkanın masraflarını çıkarıyor. Artık sadece kendimizi kandırıyoruz.” dedi.

“HALKIN ALIM GÜCÜ DÜŞTÜ”

Spot sektöründe pazarlığın her zaman olduğunu ama artık pazarlığın bile anlamını yitirdiğini ifade eden Aydın, “6-7 bin liralık ürüne 3 bin teklif geliyor. Pazarlık değil, zararına satış yapmamız isteniyor” şeklinde konuştu.