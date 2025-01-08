Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada; Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekiplerinin, gıda mühendisleri eşliğinde yaptığı denetimde bazı işletmelerde ciddi ihlaller tespit edildiği aktarıldı.

Hijyen kurallarına uymayan işletmelere cezai işlem uygulandığı, tarihi geçmiş ürünlere el konularak imha edildiği belirtildi. Bunun yanı sıra, kurallara uygun şekilde faaliyet gösteren pastanelerin ise ekipler tarafından takdir edildiği vurgulandı.

Ayrıca eksiklikleri bulunan işletmelere de eksiklerini gidermeleri için süre tanınarak, yeniden denetim yapılacağı bildirilirken, denetimlerin daha kapsamlı şekilde devam edeceği hatırlatıldı.