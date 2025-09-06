Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın yayımladığı Temmuz ayı verilerine göre, işletme ve basit belgeli konaklama tesislerine ilişkin geliş, geceleme, ortalama kalış süresi ve doluluk oranları açıklandı.

2025 yılı Temmuz ayı verilerini içeren raporda, yerli ve yabancı turistlerin ziyaret ettiği ve konakladığı bakanlık onaylı tesisler; otel, termal otel, müstakil termal otel, pansiyon, apart otel, özel tesis, motel ve kamping olarak kaydedildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın yayımladığı işletme belgeli tesis konaklama verilerine göre, Temmuz 2025’te Van’daki tesislere toplam 50 bin 90 geliş kaydedildi.

Bunun 19 bin 521’i yabancı, 30 bin 569’u ise yerli turistlerden oluştu. Aynı dönemde 95 bin 389 geceleme gerçekleşirken, bunun 40 bin 87’si yabancı, 55 bin 302’si ise yerli turistler tarafından yapıldı.

Temmuz 2025’te bakanlık onaylı tesislerde toplam doluluk oranı yüzde 44,12 olarak açıklandı. Bu oranın yüzde 15,54’ünü yabancı turistler, yüzde 25,58’ini ise yerli turistler oluşturdu. Van’da ortalama kalış süresi yabancı turistlerde 2,05 gün, yerli turistlerde 1,81 gün olurken, genel ortalama kalış süresi 1,90 gün olarak raporlandı.