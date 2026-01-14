İlçede geçtiğimiz hafta etkili olan kar yağışının ardından hava sıcaklıkları mevsim normallerine döndü. Gündüz 3 ila 5 derece arasında seyreden sıcaklık gece eksi 10'a kadar düşüyor. Koçköprü Kanyonu'nda bulunan kar kütleleri gündüz erirken gece de donuyor. Böylece metrelerce boyda buz sarkıtları oluşuyor. Doğa severlere ve fotoğraf tutkunlarına görsel şölen sunan sarkıtlar ilgi odağı oluyor. İlçe merkezine yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta bulunan sarkıtları görmek isteyen vatandaşlar Koçköprü Kanyonu'na geliyor.

Fotoğraf sanatçısı Ferzanda Coşar, "35 yıldır Van Gölü çevresinde her taraftan yaz, kış, soğuk, sıcak demeden fotoğraf çekiyoruz. Bugün de buraya geldik. Kaç gündür yol kapalıydı, gelemiyorduk. Yollar açılınca buraya geldik. Tabiat güzelliklerini topluma arz etmek için, sosyal medyada paylaşmak için çekimler yapıyoruz. Burada eriyen kardan dolayı sarkıtlar oluşmuş. Sarkıtların yüksekliği 30-35 metre. Gündüz hava sıcaklığı eksilere düşüyor. Hava ayaz olunca, soğuk olunca eksi 15-25'e kadar hava sıcaklığı oluyor. Haliyle güzel bir yağış olmuş. Bereketli olsun. Ülkemizin her tarafından bu yağışın yağmasını arzu ediyoruz. Burada biz gelip fotoğraf çekiyoruz. Sosyal medyada paylaşınca, ülkemizin her tarafından fotoğrafçılar, vatandaşlar gelip buradan bu güzellikleri ölümsüzleştiriyor. Haliyle fotoğraf çekip kendi sitelerinde paylaşıyorlar. O da bizim ilimiz için çok güzel bir görsel oluyor." diye konuştu.