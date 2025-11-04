Geçtiğimiz günlerde Van-Yüksekova kara yolu üzerindeki Zernek Barajı yakınlarında 34 FNY 206 plakalı otomobil ile 35 ABC 263 plakalı tanker çarpışmıştı. Kazada otomobilde bulunan Alihan Karay (55), Aysel Karay (60) ve Gülsen Han (40) olay yerinde yaşamını yitirirken, Selma Karay (30) ile Dilan Karay (7), Derin Karay (6) ve Eymen Han (6) yaralı olarak çevredeki hastanelere sevk edilmişti. Van'da 6 gündür tedavi gören Selma Karay, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden Selma Karay'ın cenazesi, Van'daki otopsi işlemlerinin ardından Yüksekova'ya getirildi. Karay'ın cenazesi, ilçenin Gürdere köyünde kılınan namazın ardından daha önce kazada hayatını kaybeden aile fertlerinin de defnedildiği mezarlıkta, sevenlerinin gözyaşları ve duaları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Soruşturmanın sürdürüldüğü kazada hayatını kaybedenlerin sayısı da 4’e yükseldi.