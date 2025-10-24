Yağışların azalması ve aşırı buharlaşma sebebiyle önemli miktarda su kaybının yaşandığı gölün kıyı bölgelerindeki çekilme yüzlerce metreyi buldu.

Kıyı bölgelerinin çorak araziye dönüştüğü, kuşların yaşam alanlarının daraldığı göldeki değişim uydu görüntülerine de yansıdı.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, göldeki değişimi Landsat uydusundan elde edilen görüntülerden inceledi.

Yapılan incelemede, kurak dönemlerin uzaması ve buharlaşmanın artması sonucu kıyı bölgeleri çoraklaşan gölün 31 Eylül 1995'ten 31 Eylül 2025'e kadar geçen sürede 6 kilometrekare alan kaybettiği belirlendi.

"Göl, kuraklık ve aşırı buharlaşmadan etkileniyor"

Akkuş, AA muhabirine, "kesin korunacak hassas alan" olarak ilan edilen Erçek Gölü'nün giderek küçüldüğünü söyledi.

Sıcaklık ve buharlaşmanın su kaybını tetiklediğini belirten Akkuş, şöyle konuştu:

"Van Gölü kapalı bir havza. Havzaya kar ve yağmurla su girdisi, buharlaşma yoluyla su çıktısı oluyor. Havzada Van Gölü'nden sonra en büyük göl olan Erçek Gölü'nün de suyu tuzlu ve sodalıdır. Göçmen kuşların önemli konaklama ve beslenme alanları arasında yer alan göl, kuraklık ve aşırı buharlaşmadan etkileniyor. Gölde inci kefali popülasyonu da çok fazla. Burada yoğun bir avcılık yapılıyor. Çoğu aile geçimini balıkçılık yaparak sağlıyor. Yağışların son yıllarda azalması haliyle gölü de etkiledi. Yüzey alanı gittikçe küçülüyor. Gölün yüzde 30'luk bir kısmının derinliği bir metre civarında. Bundan dolayı göldeki en ufak bir çekilme kıyıda çok büyük alanların ortaya çıkmasına neden oluyor."

-"Geçen yıl düşen her 10 damla yağışa karşın bu yıl dört damla yağış düşmüş"

Erçek Gölü'nde son 30 yılda yaşanan çekilmenin Landsat uydu görüntülerine de yansıdığını dile getiren Akkuş, şunları kaydetti:

"Uydu görüntülerini incelediğimizde, 1995'te gölün yüzey alanı 111 kilometrekarenin üzerindeyken 2025'e gelindiğinde bu alanın 105 kilometrekareye kadar düştüğünü görüyoruz. Yani Erçek Gölü'nde 6 kilometrekarelik bir çekilme olmuş. Göl kurursa kuşlar buraya göç etmez, inci kefallerinin yaşam alanı yok olur. Göldeki çekilmenin en büyük nedeni bu yılın kış mevsimi oldu.

Şubat 2024 ile bu yıl şubat ayındaki yağışlar kıyaslandığında yüzde 60 gibi devasa bir oranda düşüş oldu. Geçen yıl düşen her 10 damla yağışa karşın bu yıl dört damla yağış düşmüş, aradaki fark açık bir şekilde görülüyor. Önümüzdeki yılın bol kar ve yağmurlu geçmesini, çorak araziye dönmüş kıyı bölgelerinin suyla dolmasını ümit ediyoruz."