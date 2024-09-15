Van’daki Düğüne 6 Bin Kişi Katıldı Geline 2 Kilo Altın, Damada 15 Milyon TL Takıldı

Düğünün en dikkat çeken anlarından biri, takı töreninde yaşandı. Gelin Mizgin Işık’a 2 kilo altın hediye edilirken, damat Ömer Işık’a ise 15 milyon TL değerinde takı takıldı. Bu miktar, büyük bir organizasyon gerektiren bir hesaplama sürecini beraberinde getirdi. Düğün, sadece zengin içeriğiyle değil, bu içeriklerin sayımıyla da hafızalara kazındı.

Takıların Sayımı 20 Kişiyle 4 Saatte Tamamlandı

Takıların sayımı, düğün sürecinin en yoğun kısmını oluşturdu. Yaklaşık 20 kişinin katıldığı bu titiz işlem, tam 4 saat sürdü. Bu devasa organizasyonun detayları, düğün davetlilerinin ilgisini çekerken, düğünün büyüklüğü ve organizasyonun kapsamı hakkında bilgi verdi.

Düğün Konukları Halaylarla Eğlendi, Para Bavullarla Taşındı

Takı töreninin ardından, düğün konukları halaylarla coşkulu anlar yaşadı. Toplanan paralar ise bavullara yerleştirilerek taşındı. Düğün boyunca, konuklar arasında güçlü bir dayanışma ruhu sergilendi ve bu süreç, organizasyonun başarısını pekiştirdi.

Şehmuz Işık’tan Birlik ve Beraberlik Mesajı

Düğün sonrası bir açıklama yapan Gevdan Aşireti’nin Kanaat Önderi Şehmuz Işık, toplumsal birlik ve beraberliğin vurgusunu yaptı. Paranın sadece bir detay olduğunu, asıl önemli olanın katılımcıların dostluğu ve destekleri olduğunu belirtti. Bu büyük etkinlik, sadece ekonomik göstergelerle değil, toplumun yardımlaşma ve dayanışma ruhuyla da ön plandaydı.