Van’da dün başlayan “Medya Çalışanları İçin Çocuk Hakları Çalıştayı” ikinci günüyle devam etti. İki grup şeklinde oluşturulan çalıştayın ilk etabı tamamlandı. İkinci etap çalıştayı ise yarın sona erecek.

MEDYADA ÇOCUK HAKLARI ELE ALINDI

UNICEF’in Avrupa Birliği eş-finansmanı ile hayata geçirdiği ACAR Programı kapsamında düzenlenen medya çalıştayı, gazeteciler ve dijital içerik üreticilerinin katılımıyla 6-8 Kasım tarihlerinde Van Elite World Hotel’de gerçekleştiriliyor. İzmir Ekonomi Üniversitesi’nin desteği ve yerelde Vangölü Gazeteciler Cemiyeti rehberliğinde gerçekleştirilen çalıştayda, çocuk hakları ekseninde medya üretimi ve etik gazetecilik uygulamaları ele alındı.

Çalıştayın ilk günü, oryantasyon ve “Çocuk Haklarına Giriş” başlıklı oturumlarla başladı. Bu oturumda çocuk hakları, etik iletişim ilkeleri ve BM Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’nin temel ilkeleri katılımcılarla paylaşıldı. “Uluslararası Belgeler ve Ağ Kurma” başlıklı oturumda ise AİHM ve BM rehberleri ışığında profesyonel dayanışmanın önemi vurgulandı.

ÇALIŞTAY İKİNCİ GÜNÜNDE

İki grup şeklinde gerçekleştirilen çalıştayın ilk ayağı; Çocuk Pratikleri Haberciliği, Yeni Medya Aktörleri ve Sorumlulukları, Etik İkilemler Atölyesi, Influencer Gazetecilik ve Yeni Medya Aktörleri başlıklarıyla yapılan sunumlarla tamamlandı.

UNICEF’in küresel çocuk hakları savunuculuğu deneyimi, Avrupa Birliği’nin finansal desteği ve İzmir Ekonomi Üniversitesi’nin akademik rehberliğiyle gerçekleşen çalıştay, medya alanında etik dönüşüm ve çocuk duyarlılığı konusunda önemli bir örnek oluşturuyor.