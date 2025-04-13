Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, 2025 yılının birinci çeyreğini kapsayan Trafik İstatistik Bülteni’ni kamuoyuyla paylaştı. Yayımlanan bültende, Türkiye genelinde yaşanan trafik kazalarının yanı sıra Van’a ait istatistikler de ortaya kondu.

Ülke genelinde yılın ilk çeyreğini kapsayan Ocak, Şubat ve Mart aylarında 56 bin 887 ölümlü-yaralanmalı trafik kazası meydana gelirken, 91 bin 152 maddi hasarlı kaza kaydedildi. Bu kazalarda 481 kişi hayatını kaybederken, 80 bin 507 kişi yaralandı.

VAN’DAKİ RAKAMLAR

Van’da ise aynı dönemde, 380 ölümlü-yaralanmalı kaza ve 588 maddi hasarlı kaza gerçekleşti. Kentte bu kazalarda 2 kişi yaşamını yitirirken, 640 kişi de yaralandı.

2025’in ilk çeyreğinde Van’da 380 ölümlü-yaralanmalı ve 588 maddi hasarlı trafik kazası raporlarda yer aldı.