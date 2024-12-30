Türkiye genelinde yılbaşında yağış beklenmezken, 1 Ocak Çarşamba günü de yurt genelinde sis ve puslu havanın hakim olması bekleniyor.
2024 yılının son hafta sonunu çok bulutlu aralıklı kar yağışlı geçiren Vanlılar, yeni yıla sisli bir havayla girecek. Meteorolojik verilere göre Van’da hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında seyredecek.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü tarafından yayımlanan tahmin raporunda Van’da 31 Aralık ve 1 Ocak tarihlerinde hava durumunun şu şekilde olması bekleniyor;
İPEKYOLU:
31.12.2024 Salı: Sisli
01.01.2025 Çarşamba: Sisli
TUŞBA:
31.12.2024 Salı: Sisli
01.01.2025 Çarşamba: Sisli
EDREMİT:
31.12.2024 Salı: Sisli
01.01.2025 Çarşamba: Sisli
BAHÇESARAY:
31.12.2024 Salı: Hafif kar yağışlı
01.01.2025 Çarşamba: Sisli
BAŞKALE:
31.12.2024 Salı: Parçalı bulutlu
01.01.2025 Çarşamba: Sisli
ÇALDIRAN:
31.12.2024 Salı: Sisli
01.01.2025 Çarşamba: Sisli
ÇATAK:
31.12.2024 Salı: Hafif kar yağışlı
01.01.2025 Çarşamba: Sisli
ERCİŞ:
31.12.2024 Salı: Parçalı bulutlu
01.01.2025 Çarşamba: Sisli
GEVAŞ:
31.12.2024 Salı: Hafif kar yağışlı
01.01.2025 Çarşamba: Sisli
GÜRPINAR:
31.12.2024 Salı: Sisli
01.01.2025 Çarşamba: Sisli
MURADİYE:
31.12.2024 Salı: Sisli
01.01.2025 Çarşamba: Sisli
ÖZALP:
31.12.2024 Salı: Sisli
01.01.2025 Çarşamba: Sisli
SARAY:
31.12.2024 Salı: Sisli
01.01.2025 Çarşamba: Sisli