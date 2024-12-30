Türkiye genelinde yılbaşında yağış beklenmezken, 1 Ocak Çarşamba günü de yurt genelinde sis ve puslu havanın hakim olması bekleniyor.

2024 yılının son hafta sonunu çok bulutlu aralıklı kar yağışlı geçiren Vanlılar, yeni yıla sisli bir havayla girecek. Meteorolojik verilere göre Van’da hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında seyredecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü tarafından yayımlanan tahmin raporunda Van’da 31 Aralık ve 1 Ocak tarihlerinde hava durumunun şu şekilde olması bekleniyor;

İPEKYOLU:

31.12.2024 Salı: Sisli

01.01.2025 Çarşamba: Sisli

TUŞBA:

31.12.2024 Salı: Sisli

01.01.2025 Çarşamba: Sisli

EDREMİT:

31.12.2024 Salı: Sisli

01.01.2025 Çarşamba: Sisli

BAHÇESARAY:

31.12.2024 Salı: Hafif kar yağışlı

01.01.2025 Çarşamba: Sisli

BAŞKALE:

31.12.2024 Salı: Parçalı bulutlu

01.01.2025 Çarşamba: Sisli

ÇALDIRAN:

31.12.2024 Salı: Sisli

01.01.2025 Çarşamba: Sisli

ÇATAK:

31.12.2024 Salı: Hafif kar yağışlı

01.01.2025 Çarşamba: Sisli

ERCİŞ:

31.12.2024 Salı: Parçalı bulutlu

01.01.2025 Çarşamba: Sisli

GEVAŞ:

31.12.2024 Salı: Hafif kar yağışlı

01.01.2025 Çarşamba: Sisli

GÜRPINAR:

31.12.2024 Salı: Sisli

01.01.2025 Çarşamba: Sisli

MURADİYE:

31.12.2024 Salı: Sisli

01.01.2025 Çarşamba: Sisli

ÖZALP:

31.12.2024 Salı: Sisli

01.01.2025 Çarşamba: Sisli

SARAY:

31.12.2024 Salı: Sisli

01.01.2025 Çarşamba: Sisli