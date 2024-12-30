Birçok kentte alımların yapılacağı belirtilen ilanda, Van’dan da 2 kişinin alınacağı bildirildi. Alımlarda KPSS’de istenilen puan türünden en az 70 puan şartı aranırken, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler, Hukuk Fakültesi ve İletişim Fakültesi bölümlerinden mezun olunması gerektiği kaydedilerek, 14-22 Nisan tarihlerinde Ankara’da sözlü sınav yapılacağı aktarıldı.

İşte ilanda yer alan tüm detaylar;

BAŞVURU ŞARTLARI

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinin (A) fıkrasında sayılan şartları taşımak,

2- Bakanlığımızca talep edilen bölümlerden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki öğrenim kurumlarından birisini bitirmiş olmak,

3- Giriş (sözlü) sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak (01.01.1990 tarihinden sonra doğanlar),

4- 2023-2024 yıllarına ait “Kamu Personel Seçme Sınavından istenilen puan türünden en az 70 ve üzerinde KPSS puanı almış olmak.

BAŞVURU TARİHİ VE YERİ

Başvurular 17-21 Mart 2025 tarihleri arasında Bakanlığın www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesindeki “Duyurular” bölümünde yayımlanacak olan “İçişleri Bakanlığı Aday Profil Bilgileri Düzenleme ve Sınav Başvuru” linki aracılığıyla e-Devlet üzerinden elektronik ortamda alınacaktır. 21 Mart saat 16.00’da başvurular sonlanacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI

1- Başvurular elektronik ortamda alınacağından posta yolu ile ya da bizzat yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

2-E-Devlet üzerinden “İçişleri Bakanlığı Aday Profil Bilgileri Düzenleme ve Sınav Başvuru” linkine erişim sağlandığında kimlik, öğrenim, askerlik ve YDS bilgileri otomatik olarak gelmektedir. Profil bilgileri eksik veya hatalı olan adaylar ilgili kurumlarla iletişime geçerek gerekli düzeltmeleri yaptırmak zorundadırlar.

3-İlan edilen il-fakülte ve bölüm için en fazla 3 tercihte bulunulacaktır.

4-35 yaşını doldurmamış olmak

5- Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler, Hukuk Fakültesi ve İletişim Fakültesi bölümlerinden mezun olmak.

İlanın tüm detaylarına (https://kamuilan.sbb.gov.tr/) sayfasından İçişleri Bakanlığı başlığı altındaki linkten ulaşabilir.