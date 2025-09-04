Van Valiliğinin yeni binasının inşaatına başlandı. Devlet Su işleri (DSİ) Bölge Müdürlüğü eski yerleşkesinde yapımına başlanan konağın modern bir mimariyle yapılacağı belirtildi.

Konuya dair açıklamalarda bulunan Vali Balcı, “Burası, daha önce Devlet Su İşleri’ne (DSİ) ait olan yaklaşık 150 dönümlük bir alan. Bu alanın 5 dönümüne Valilik Binası inşa ediliyor. Geriye kalan alan ise Millet Bahçesi olarak düzenleniyor. Havalimanı yanında yer alan bu 132 dönümlük Millet Bahçesi; sosyal donatı alanları, spor sahaları ve yeşil alanlarla donatılacak. Yeni Valilik Binası da bu alanın içerisinde, modern bir mimariyle ve günümüzün ihtiyaçlarına uygun şekilde inşa ediliyor.” dedi.

PROJE HAYATA GEÇTİ

Yeni valilik binasının, vatandaşların daha iyi şartlarda, daha hızlı ve kaliteli kamu hizmeti almasına olanak sağlayacağını ifade eden Balcı, “Bu projenin hayata geçmesinde emeği geçen başta İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya olmak üzere, milletvekillerimize, il başkanımıza ve tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Sayın Bakanımız geçen yıl ilimizi ziyaretinde bu projenin yatırım programına alınacağını söylemişti. Bu yıl da proje hayata geçti.” diye konuştu.

2011 yılında meydana gelen depremde zarar gören eski valilik binasının güçlendirildiği ancak kentin ihtiyaçlarına cevap veremediğini kaydeden Vali Balcı, son olarak şunları söyledi:

“Eski valilik binamız, 2011 yılındaki depremde zarar görmüştü. Güçlendirme çalışmaları yapılsa da artık şehrimizin büyüme ihtiyacına cevap vermiyordu. Şimdi yeni bir şehir meydanı, altında otoparkı olan modern bir kompleksle Valilik hizmet binasını hayata geçiriyoruz.”

Yeni Valilik binasının temel atma töreni; kurban kesimi ve İl Müftüsü Dr. Mehmet Sırrı Şık tarafından yapılan dualarla gerçekleştirildi. Programa Vali Balcı ile birlikte AK Parti Van Milletvekilleri Kayhan Türkmenoğlu ve Burhan Kayatürk, AK Parti Van İl Başkanı Abdulahat Arvas, Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, il protokolü, STK temsilcileri ve ilgili kurum amirleri de katıldı.