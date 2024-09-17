Bakraçlı-Yedikilise hattı 433 hizmet numarasıyla faaliyet gösterecek. Van Büyükşehir Belediyesi, yeni hatla birlikte ulaşım ağını genişletti.

Talepler üzerine Ulaşım Daire Başkanlığının kent ulaşımına yeni bir hat eklediği açıklandı. Bu kapsamda 433 (Bakraçlı-Yedikilise) hattı hizmete alınırken, ihtiyaç doğrultusunda yeni adımların da atılabileceği bildirildi.

Büyükşehir Belediyesi, yeni hatla birlikte bu güzergahı kullanan vatandaşların daha rahat bir yolculuk yapabileceğini kaydetti.