Edremit ilçesinde duyarlı vatandaşlar tarafından yaralı olarak bulunan Leylek, Van Doğa Koruma Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Vatandaşlardan teslim alınan yaralı Leylek, tedavisi yapılmak üzere Van YYÜ Yaban Hayvanlarını Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğüne teslim edildi.

Van YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, "Baharın habercisi olan leylekler bölgeye gelmeye başladı. Leylekler elektrik tellerine çarpma, yoğun iklim değişikliği, göç yorgunluğu ve kendi aralarındaki kavgalardan dolayı değişik yaralanmalar ile bize geliyor. Bizde burada tedavileri yapıp kendi habitatlarına bırakıyoruz.

Bu leylek te kötü hava şartları ve göç yorgunluğundan kaynaklı bitkin düştü. Vatandaşların ihbarı sonucu Doğa Koruma ve Milli Parklar Van Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bize getirildi. Bizde gerekli tedavisini yapıp doğal alanına bırakacağız" dedi.iha